Ricordati i nomi dei 13 assassinati alle Guadine

Omaggio alle vittime dell’eccidio di Guadine e valle dei Canali. Nel canto del torrente si è svolta ieri sera la commemorazione dell’80° anniversario dell’eccidio delle Guadine dinanzi a un folto e attento pubblico. Sono state accese fiaccole per ogni nome in ricordo di Alda Bonfigli, Bianca Baldini (di Resceto), anni 40 Pucci Brandolo; Arturo e Santina Conti (di Madonna del Leone) Michele Del Freo (di Montignoso), Ercole Dini, anni 79, Santino Dini, anni 58; Nerito Menchini (di Guadine), anni 30, Michelotti (di Montignoso), Fidalma Nardini (di Guadine), Pietro Novani (di Guadine), anni 45 Arturo Pucci (di Redicesi). Vittime civili di un’operazione sanguinaria avviata nello stesso giorno e Vinca. Come ha ricordato Angela Maria Fruzzetti di Eventi sul Frigido, promotore dell’iniziativa, in quei giorni la popolazione della Valle dei Canali nella quale insistono i paesi di Guadine, Gronda, Redicesi, Casania e Resceto fu investita dalla violenza nazi-fascista con un sanguinoso rastrellamento. L’azione fu mirata a impedire vie di fuga degli abitanti di Vinca e ubbidì alla strategia del terrore preventivo. L’evento alle Guadine si è trasformato in un appuntamento culturale che spazia dalla musica, alla poesia e al teatro sulle testimonianze di Diana, Pietro, Giannina e Anna, raccolte da Fruzzetti nei suoi libri “Albertina e le altre“ e portate in scena dal Teatro civile Aics Musica e Spettacolo di Alessandra Berti. Il cantautore Marco Alberti ha accompagnato la serata con alcuni brani mentre Sara Chiara Strenta ha recitato alcune poesie. Hanno preso parola rappresentanti di Regione, Provincia e Comune con le associazioni Anpi, Fivl, Anvcg e Anfcdg oltre che associazioni Accademia apuana della Pace e Insieme. Dopo l’omaggio floreale al cippo, issato nel 2015, l’incontro si è concluso con un brindisi alla Pace, contro ogni guerra e ogni crimine contro l’umanità.