Riaperte entrambe le corsie sul viadotto di Sassalbo

Buone notizie per automobilisti e autotrasportatori abituati a percorrere la strada nazionale 63 del Passo del Cerreto che collega la Toscana con l’Emilia attraverso l’Appennino. Da ieri, infatti, dopo essere stata terminata e asfaltata ex novo, è stata riaperta anche la seconda corsia sul viadotto sovrastante la borgata di Sassalbo. Erano circa due anni che fervevano, sul ponte di Sassalbo imponenti lavori di ’riallineamento’ delle campate, a seguito di una scossa tellurica che aveva interessato negli scorsi anni anche quella zona. Dopo le opportune opere effettuate sul lato destro in direzione Reggio Emilia, era stato aperto il traffico a senso unico alternato, regolamentato da un semaforo. Ora, finalmente, anche il lato sinistro è stato aperto e il semaforo rimosso. Un evento importante per i tanti amanti degli sport invernali che, vista l’abbondante neve caduta in questi giorni, si apprestano a raggiungere le piste da sci di Cerreto Laghi approfittando delle prossime festività natalizie.