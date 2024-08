‘Radici’ tra gastronomia e arte: "Evento celebra l’inclusività"

Torna “Radici: competizione enogastronomica, ballo e canto”, evento, ideato dalla presidente dell’associazione ‘La Rivincita’ avvocato Carmen Federico e dall’artista Manola Caribotti. A presentarlo ieri a Palazzo Ducale anche il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, la consigliera provinciale Eleonora Petracci, e il consigliere del Comune di Casola Antonio Folegnani. Un evento che allarga le “radici” alla Lunigiana, coinvolgendo gli artisti dell’associazione ‘Mamme & C.’ di Fivizzano. Il cuore che lo raffigura, disegnato da Manola Caribotti, conquista dunque il territorio apuano. Soddisfatto il consigliere lunigianase Folegnani per il coinvolgimento nella competizione enogastronomica.

“Radici”, giunto alla terza edizione, vuole sottolineare il segnale di appartenenza necessario per far sentire un territorio sempre più unito. "E’ una manifestazione importante per il territorio – spiega il consigliere regionale, Giacomo Bugliani –, capace di coinvolgere tante persone. Una competizione intrisa di eventi enogastronomici e culturali che avvicina varie realtà. Sono contento si sia allargato alla Lunigiana e si valorizzi il territorio nella sua interezza". La consigliera Petracci evidenzia "la capacità dell’associazione nel mettere insieme diversi aspetti nel valore dell’inclusione". Carmen Federico spiega che questa edizione rispetto alle precedenti punta su due tipi di torte: salata con erbette tipiche; dolce con “I limoni di Sole” di Castagnetola. Non mancherà il tradizionale limoncino delle terra apuana.

Tante le forze in campo: Antonella Mazzoni direttore artistico e allestimento; per le coreografia “Des’Art” di Alex Bordignoni e Alena Giarratana oltre che “Arts &musical School” di Lara e Morena Maggiani, con la partecipazione di Denis Dallan ex giocatore di rugby e tenore, direzione Artistica &Music di Benedetta Spagnoli e Murizio Borghetti, Extrapalco, Carrara; media partners: Radio Montestella di Luca Corradini e La Gazzetta di Massa Carrara di Aldo Grandi. L’evento ha il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Massa. L’avvocato Federico ha ringraziato il consigliere Bugliani, il sindaco Francesco Persiani e il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti. La manifestazione, condotta da Carmen Federico e Valentina Rosso, si terrà domenica 1 settembre alle 17 a Villa Cuturi , a Marina di Massa. La giuria è presieduta da Marco Mariani, chef del ristorante Marcoforte di Forte dei Marmi, e composta da: Pierangelo Fanti, Michele Montemagni, Veronica Gigli, Lorenzo Mosti, Emanuela Montani, Michela Bertelloni.

Angela Maria Fruzzetti