Raccolti oltre 40mila euro: "Esserci, dovere morale"

Lo stadio Lunezia era illuminato a giorno per la partita del cuore. E’ finita 6-5 per la squadra locale ideata da Blu Fornaciari e allenata da Fabio Capello. Ad aprire le danze delle marcature dopo 120 secondi è stato il laterale alto Il Tre per la Nazionale Cantanti. Dopo 4 minuti Davide D’Angelo ha siglato il pari e al 10° minuto capitan Filippi della Pontremolese ha ribaltato il risultato. Un vantaggio raddoppiato al 17° con la splendida rete di Tiribocchi.

I gialli diretti dal tecnico Sandro Giacobbe al 22’ con Il Tre hanno siglato il 2-3, poi ancora D’Angelo ha portato a 4 le reti per la squadra di Capello. Nella ripresa i cantanti fanno il terzo gol con Empi dagli undici metri, mentre appena dopo l’entrata in campo della cantante Felicity al 15’, Ferrara ha portato a 5 le marcature. Ma al 24° Moreno riapre la partita siglando il 5-4, poi arriva il 6-4 di Oddo e al 35esimo Moreno chiude per il 6-5. Dopo il triplice fischio dell’arbitro Alessia Lisi di Empoli è esplosa l’esultanza degli oltre 2500 spettatori.

"E’ un obbligo morale – ha detto il CT del Lunisiana, Fabio Capello – Noi che abbiamo avuto la fortuna di vivere in un mondo agiato dobbiamo sentirci tutti impegnati per una causa a favore di chi è in difficoltà". Gli fa eco Simone Tiribocchi: "L’importanza dell’evento la conosciamo, è bello venire a giocare: lo sport e il calcio riescono ad aggregare le persone – ha detto l’ex attaccante del Torino – L’obiettivo è importante, ringrazio Zucchero e tutti coloro che sono venuti qua. È sempre bello scendere in campo e giocare, poi lo quando lo fai per beneficenza ancora di più". Paolo Mengoli, team manager della Nazionale Cantanti, ha sottolineato la "grande soddisfazione di aver visto allo stadio Lunezia tanta gente. Come quando tanti anni fa ho fatto su questo stadio due partite che hanno lasciato il segno. Ciò significa – ha aggiunto – che questa città risponde sempre bene al richiamo della solidarietà ed è una cosa molto importante. 40mila euro sono tanti e Zucchero ne esce artefice ma anche la Nazionale Cantanti sicuramente ha fatto la sua parte per far sì che tanta gente venisse qua. Pontremoli ha un cuore d’oro". Perfetta la macchina organizzativa, guidata dal direttore operativo Alessandro Rossini che ha ‘goduto’ della complicità del Comune di Pontremoli e nello specifico del sindaco Jacopo Ferri e dell’assessore allo sport Manuel Buttini.

Enrico Baldini