Queen in piazza Aranci e al pontile la danza con lo show ’Sul mare’

Stasera alle 21.30 in piazza Aranci, le travolgenti atmosfere di “Queen Rhapsody“, lo spettacolo firmato da Francesco Freyrie, l’omaggio tributo ai Queen e al leggendario frontman Freddie Mercury. Un’ondata di energia per un intreccio di video, musica e narrazione favolistica, diretto da Daniele Sala, che trasporta il pubblico in un viaggio emozionale dagli esordi della band fino ai trionfi di “A night at the opera“ e delle storiche performance del Live Aid e di Wembley. A cesellare questo tributo un cameo del soprano Katia Ricciarelli. In scena Giacomo Voli, Fabrizio Palermo, Tiziano Giampieri e Simone Fortuna. Per la sezione “La via lattea“ dei “Palcoscenici stellati“, invece, domani alle 21.30, una performance originale sul pontile di Marina di Massa. I danzatori della Noah Dance Company portano in scena la coreografia “Sul mare“: la street dance si combina con la danza contemporanea. Al centro del racconto un viaggio di lavoro nel quale il protagonista incontra una misteriosa “donna di sale”. La Noah Dance Company, fondata dal coreografo Massimiliano Mosti (noto come Massi di Massa), affronta tematiche attuali e per le sue esibizioni in teatri e luoghi urbani, integrando l’ambiente circostante.