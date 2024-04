Premio letterario Sandomenichino: ultimi giorni per partecipare alla 65ª edizione

Premio letterario Sandomenichino: ultimi giorni per aderire. Il premio letterario Sandomenichino compie 65 anni, confermandosi come punto di riferimento per poeti e scrittori. Per la poesia, è il premio più longevo d’Italia e continua a regalare grandi soddisfazioni a tutte le persone che quotidianamente lavorano per la costruzione di questo grande evento letterario. Come ogni edizione, registra centinaia di partecipazioni di poeti e scrittori provenienti da città italiane ed estere. Il termine ultimo per presentare le opere è fissato per il 19 aprile 2024. Sei le sezioni in gara: A Poesia inedita o edita; B Libro di poesia edito; C Narrativa inedita; D Narrativa edita; E Teatro inedito o edito; F Letteratura per ragazzi-Premio Pinocchio. La giuria è presieduta da Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel, Salvatore. Il premio è promosso dall’associazione culturale San Domenichino di cui è presidente l’avvocato Giacomo Bugliani. La cerimonia di premiazione a Marina di Massa, a settembre. Info [email protected] o 338 372 6617.