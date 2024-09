Premiato il lavoro di due biologhe sulla fauna marina e la biodiversità

Grande partecipazione sabato scorso all’Academy di ‘The Italian Sea Group’ per la premiazione del concorso bandito da Aera con in palio due borse di studio. Sotto gli auspici dei Rotary Club di Carrara e Massa, Forte dei Marmi e Viareggio Versilia, ma anche di Milano e Savona, si è tenuta la quinta edizione del convegno internazionale, per un’iniziativa promossa dall’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, Aera, il cui scopo è promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia e in Europa. La premiazione è giunta al termine di una giornata di studi ricca e stimolante, iniziata con il convegno internazionale sullo stato della fauna marina e presenza di hotspot di biodiversità nel parco pelagico dell’alto Mar Tirreno.

Al convegno diverse personalità rotariane, come il Governatore del Distretto Rotary 2071 Pietro Belli, più protagonisti del mondo accademico, istituzionale e della produzione. Sono intervenuti Giorgio Budillon, ordinario di oceanografica all’Università Parthenope di Napoli, Eleonora Pignata ed Erica Stoppa, l’ingegner Paolo Misitano di Tisg, il comandante del porto di Marina di Carrara Monica Selene Mazzarese e il dirigente del Comune geologo Giuseppe Bruschi, alternandosi nella disamina di priorità ambientali dell’ambiente marino e approfondimento di strumenti di governo delle problematiche di interesse sovrapposto, ambientale, economico e sociale. Alla tavola rotonda hanno partecipato accademici e autorità su diversi temi: Filippo Menchelli di Tisg, l’ingegner Pietro Freschi segretario generale Aera, Marcello Magaldi, Federico Ottavio Pescetto dell’osservatorio nazionale Tutela del Mare, l’avvocato Antonio Marchesi e Antonio Ludovico, il presidente del Rotary Carraa e Massa Gianluigi Fondi.

Tra i temi trattati gli effetti dei cambiamenti climatici nel mar Mediterraneo, la plastica in ambiente polare, gli indirizzi strategici in materia di economia blu, l’innovazione e la diplomazia ambientale, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità costruttiva nei superyacht. Dopo i saluti del presidente Aera, Paolo Zampaglione, sono stati presentati i contenuti delle tesi delle due borse di studio, con la premiazione delle due biologhe marine vincitrici. La prima borsa di studio è stata vinta da Eleonora Pignata per un’indagine a seguito di studi sulla presenza e la conseguente distribuzione di alcune specie animali nel Mar Ligure. La seconda borsa di studio, vinta da Erica Stoppa, riguarda invece un lavoro di ricerca incentrato sulla distribuzione e sull’ecologia di ben otto specie di cetacei, situati all’interno del Santuario Pelagos, l’area marina che comprende grossomodo l’alto Tirreno.