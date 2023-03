Polo sanitario intitolato a due medici "Si sono votati al servizio degli altri"

Una festa davvero emozionante, che ha lasciato ampi spazi al ricordo e all’affetto per chi non c’è più ma che tanto si è prodigato e ha fatto per la comunità. Non sono mancati momenti di commozione ieri mattina in via del Municipio 1 in località Arpiola, durante la cerimonia di intitolazione del presidio socio sanitario di Mulazzo ai dottori Vladimiro Boccardi e Davide Franchi. La figlia di quest’ultimo, Maria Rita, ha parlato del papà con la voce rotta dall’emozione. E lo stesso ha fatto poco prima Chiara Boccardi, parlando del nonno Vladimiro. La cerimonia ha portato con sé ricordi e aneddoti su due personaggi chiave ed è culminata con il taglio del nastro della targa apposta sul presidio. Testimonianze di un tempo in cui fare il medico condotto significava davvero scarpinare a piedi e sacrificarsi per gli altri. "Perché non c’erano ferie che tenessero, si passavano ore ed ore a curare casi difficili", come ha spiegato la storica preside Giustina Rocchi nel suo ricordo di Vladimiro Boccardi, scomparso nel 2002, che aveva l’ambulatorio a Groppoli, e di Davide Franchi, scomparso nel 2014, che aveva l’ambulatorio ad Arpiola e a Mulazzo capoluogo. Due grandi uomini e due grandi medici, che hanno esercitato...