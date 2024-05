Pochi conoscono le opportunità del comparto

Un comitato scientifico dell’Università di Pisa ha somministrato un questionario ai giovani delle scuole massesi per capire quali siano le loro aspirazioni. 308 ragazzi intervistati e più di 8300 dati raccolti. "Tutti gli intervistati hanno meno di 25 anni – spiega la curatrice del progetto, la professoressa Serena Gianfaldoni –. L’unico istituto che non ha voluto partecipare è stato il liceo classico Rossi. Abbiamo consegnato 27 quesiti con 9 domande aperte per utilizzarli poi come contributi per cambiare qualcosa". Un questionario online di facile fruizione, attraverso un codice Qr per monitorare l’indagine statistica e qualitativa con i giovani per poi approfondire la cosa con manager ed esperti del territorio. "Cosa ami della tua città? Cosa potrebbe essere migliorato? Quali sono i tuoi progetti?". Sono solo una parte delle domande rivolte ai ragazzi. Il 69,2% di questi non ha mai avuto esperienze di lavoro mentre il 15,9% ha svolto lavori part time. Il 25% dei giovani massesi guarda al settore della medicina, il 12% non lo sa , il 10% vorrebbe lavorare nel design, l’8% nel mondo dell’arte, il 7% guarda al settore dell’economia, il 6% vorrebbe fare l’ingegnere e il 4% l’avvocato; solo il 3% vorrebbe lavorare nella nautica. Il 77% degli intervistati è disposto a spostarsi in altre regioni per studio e l’80,8% a spostarsi per lavoro. Il 71% pensa di emigrare all’estero. La domanda sul reale legame con Massa ha ricevuto il 37,8% di valutazioni insufficienti e sul fronte offerta ricreativa della città il 37,4% è critico. "Manca una spinta – conclude Gianfaldoni – bisogna essere ricettivi. I ragazzi chiedono un servizio migliore di orientamento. E’ necessario migliorare la comunicazione istituzionale, i giovani vogliono essere intercettati sui loro canali".