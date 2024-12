Piscina, scuole comunali e Caravella: "Progetti del Pnrr a passi spediti"

di Daniele Rosi

Nessuna criticità sul cantiere della scuola ‘Buonarroti’. Il tema, che era stato discusso anche durante l’ultimo consiglio comunale con un’ interrogazione posta dall’opposizione dal consigliere Filippo Mirabella, è stato ripreso dall’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini nella commissione congiunta lavori pubblici e urbanistica, presiedute rispettivamente da Silvia Barghini e Augusto Castelli, in cui è stato fatto un punto della situazione sui tanti progetti aperti finanziati dal Pnrr.

"A Marina si è già cominciato a ricostruire le scuole medie ‘Taliercio’ e ‘Buonarroti’ - ha spiegato Moreno Lorenzini - dove tutto procede senza intoppi e, tranquillizziamo la cittadinanza, rimane invariato l’obiettivo della riapertura per l’anno scolastico 2026-27". Sempre riguardo le scuole, per l’ampliamento dell’asilo nido ‘I cuccioli’ di via Erevan, riaperto a novembre, a fronte dei 191mila euro Pnrr, l’amministrazione ne ha aggiunti altri 400mila per lavori dí ammodernamento.I lavori sono terminati anche per la sistemazione della frana lungo la strada di Campocecina e l’ex mattatoio. Partiranno invece a gennaio i cantieri per Canal del Rio, con un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro per messa in sicurezza del corso d’acqua tombato, con lavori in lotti che dovrebbero durare un anno.

"Abbiamo deciso di aspettare il termine delle feste per i lavori a Canal del Rio - ha sottolineato l’assessore - visto che i cantieri saranno impattanti per la viabilità". Alla Prada è in fase avanzata il cantiere per la nuova mensa della primaria ‘Rodari’ che vedrà il suo termine la prossima primavera per poi essere pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Spostandosi un po’ più a monte, stanno procedendo spediti i lavori per la rigenerazione di villaggio San Luca, dove gli operai sono al momento impegnati nella sistemazione dei futuri spogliatoi e dei locali coperti, mentre la nuova rotatoria sulla provinciale ha avuto qualche rallentamento a causa di alcune questioni burocratiche, ma adesso il cantiere ha ripreso e il Comune conta di terminare prima dell’estate. Lato impianti sportivi sta procedendo come da programma la riqualificazione del parco della Caravella, dove oltre al rifacimento della pista di pattinaggio e a un nuovo tracciato per gli skateboard, sarà ampliata la palestra comunale. "Per la piscina ‘Tosi’ di via Sarteschi i lavori finanziati con il Pnrr dovrebbero concludersi questa primavera - ha concluso Lorenzini - e interverremo quindi con risorse comunali per gli ultimi adeguamenti in vista della riapertura nel il 2026".

Sul tema Pnrr, per l’opposizione interviene anche il consigliere Andrea Tosi della Lega. "Prendiamo atto delle parole chiare di rassicurazione sui tempi della Buonarroti - commenta Tosi - e in generale vigileremo su tutti i cantieri. Se per la Buonarroti il finanziamento dovesse passare da Pnrr a finanziamento statale, che i tempi aggiuntivi non siano di anni come per altre opere, ma massimo di qualche mese".