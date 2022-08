Pigiama party... sotto le stelle Tra Perseidi e “super luna“

Golosi spuntini, intriganti racconti, truccabimbi fluo e un po’ di sano apprendimento domani alle 21 nella Villa La Cartiera dove andrà in scena un “Pigiama party dei desideri… Acchiappiamo una stella!”. Un evento organizzato per i più piccoli dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Villa La Cartiera, per introdurli in un mondo magico e fatato in attesa delle stelle cadenti e della super luna, annunciata perr domani sera. Un’idea dell’assessore all’istruzione Annalisa Clerici insieme a Emanuele Del Signore, proprietario di Villa La Cartiera. Numerosi i contributi arrivati dalle realtà commerciali: Ferrero, Gelateria Delizia, Bar Moderno, Di Più, Cyber Panther di Filattiera, Il Forno di Viale Fiorini, Sigma di via Giuliani, Forno Tarantola, supermercato Sigma San Pietro. E poi la collaborazione delle associazioni: Centro Teatro Pontremoli con le letture, Esploranda di Mulazzo che insegnerà le costellazioni, Pro Loco Pontremoli e Pro Loco Mani e Menti. Dresscode rigoro per i bambini: il pigiama. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al progetto del “Parco giochi diffuso”.