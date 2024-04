Pensionato scomparso, il caso sbarca stasera a “Chi l’ha visto?“

Ancora senza esito purtroppo le ricerche di Mauro Fabiani (nella foto), il pensionato 62enne scomparso nella zona fra Gassano e Gragnola dove vive in località Pian di Là, da giovedì scorso. Finora sono stati vani tutti gli sforzi fatti per poterlo ritrovare. Alle sue ricerche partecipano la Protezione Civile di Fivizzano, i carabinieri, i vigili del fuoco, nuclei cinofili, volontari e squadre di cacciatori che hanno setacciato in lungo e in largo tutto l’areale del fiume Aulella e le campagne circostanti. Ieri, una speciale squadra dei vigili del fuoco ha esplorato a bordo di una apposita imbarcazione un lungo tratto dell’Aulella, purtroppo senza aver trovato nessuna traccia. Anche la Protezione Civile, oltrechè il fiume, ha controllato delle grosse pozze formate da un canale che confluisce nell’Aulella nella zona dell’abitazione del disperso. Ma anche qui, nessun risultato utile. Questa sera, il caso di Fabiani, sarà trasmesso sulla nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?“, che andrà in onda alle 21.20 su Rai Tre.

Roberto Oligeri