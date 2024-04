Incontro con lo scrittore Alessi e le sue ’diapositive’ di vita

“I miei pensieri da Natale in poi“ dello scrittore Sergio Alessi apre la rassegna “Appuntamento aperilibro“ promossa dall’associazione Arterando, che si terrà nel parco di Ricortola, viale delle Pinete 16 a Marina di Massa. L’incontro con lo scrittore è in programma il 3 maggio alle 17. Il libro è edito da Tara Editoria e inserito nella collana Myosotis. Si tratta di una raccolta varia tra racconti natalizi, novelle, prosa poetica, poesie, anche dedicate alla città di Massa, nata nel corso del tempo da una attenta riflessione sulla vita e le sue forti dinamiche. Contiene tanti e svariati ingredienti: la cronaca, le suggestioni, l’amore, il bozzetto umoristico e scanzonato, l’affetto dolce e immutato per Massa, i suoi scorci, i suoi angoli più belli.

Sono diapositive fatte, volute, per stupire o perlomeno colpire il lettore, spingerlo a consultare i suoi movimenti interni e la propria sensibilità. La penna del noto autore, che diffonde spesso brani e aneddoti sui social, per cui è molto seguito e conosciuto, tocca con maestria le corde sei sentimenti trasportando il lettore in un viaggio denso di emozioni, alla riscoperta di tradizioni e cose passate riconsegnate all’attualità. Con Alessi, rivivono i luoghi cari a tanti massesi ma, contestualmente, stimola la curiosità nel turista che ama trascorrere le sue vacanze in terra apuana. Sergio Alessi è nato a Viareggio il 21 dicembre 1966, vive da sempre a Massa.