Pecini e Vivoli, dialogo sull’eccidio di Forno

Sinistra italiana propone un dialogo tra la storica Lina Pecini e Loreno Vivoli (nella foto), autore di ’Racconto Apuano’. Appuntamento oggi alle 18 a Monzone (ex stazione ferroviaria). ’Racconto apuano’, focalizza l’attenzione sull’eccidio di Forno del 13 giugno 1944 quando il paese fu accerchiato dai nazifascisti e messo a ferro e fuoco, col massacro di 68 vite umane e 51 deportati. Tra le pagine del libro, tra racconti di montagne sacre, asceti e pastori, acqua, marmi e cavatori, s’inserisce la memoria di quella dannata stagione di 80 anni fa che colpí anche la zona di Fivizzano. Un ’racconto’ che spazia in un territorio che affascina, intimorisce per la sue impervietà ma richiama all’essenza spirituale della natura: il paese di Forno e le Apuane con le sue criticità e bellezze. Al suo esordio come scrittore, Loreno Vivoli è noto a livello locale quale esponente storico di sinistra, la lunga militanza lo ha portato a ricoprire ruoli politici e istituzionali. Sinistra Italiana lo ha messo in dialogo con la storica Lina Pecini, per tornare su quella stagione e ribadire l’impegno tanto sulla Memoria quanto sulla tutela del paesaggio delle Apuane di cui il libro tratteggia le superbe caratteristiche che l’estrazione di marmo mette in discussione. Introduce Concetta Goffredo di Sinistra Italiana Fivizzano.