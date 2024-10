Passeggiata, stop permanente ai veicoli elettrici

Diventa permanente il divieto di transito per tutti i veicoli e per i monopattini elettrici nella parte sopraelevata della nuova passeggiata a mare. Il Comune dopo il periodo sperimentale di settembre ha deciso di prolungare il divieto a causa del comportamento scorretto di numerosi incivili. Il provvedimento mira a tutelare l’incolumità delle tantissime persone che dal 12 agosto, data dell’inaugurazione, percorrono ogni giorno la suggestiva passeggiata sul mare, realizzata dall’Autorità portuale. Nonostante la precisa indicazione per un utilizzo esclusivamente pedonale del percorso, fin dal momento dell’apertura, oltre ai pedoni, è stata segnalata la presenza di persone che transitano alla guida di biciclette o monopattini elettrici, creando pericolo per la pubblica incolumità. Per fronteggiare temporaneamente la situazione era stata adottata un’ordinanza della sindaca Serena Arrighi che vietava il transito a veicoli e monopattini elettrici, ma per garantire la fruizione di questo frequentato spazio pubblico, il Comune ha deciso di adottare questa ordinanza dirigenziale, intervenendo con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni. Anche il transito dei mezzi di servizio per le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dovrà essere limitato a piccoli veicoli leggeri (tricicli elettrici o simili), come quelli impiegati nelle zone pedonali dei centri storici.