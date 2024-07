Sere d’estate tra vicoli e voltole: l’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia e Capaccola organizza per domani una passeggiata tra le borgate di Borgo del Ponte, piccola frazione risalente all’anno Mille. Una serata alla scoperta di luoghi sconosciuti, poco frequentati negli anni passati e tornati di recente nell’interesse di tanti cittadini. Come annuncia l’infaticabile presidente, Vincenzo Ozioso, durante il percorso tra il fresco venticello proveniente dal fiume Frigido si potranno conoscere avvenimenti storici, personaggi popolari che hanno caratterizzato questa parte della città di Massa. La partecipazione è gratuita. Il ritrovo è previsto alle 21 in via Palestro al negozio di mobili Orrico. Per info contattare il numero 339 2049 044.