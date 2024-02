Partono i lavori sulla condotta dell’acquedotto

Partono oggi i lavori di Gaia Spa in via Zonder a San Carlo per la sostituzione di circa 220 metri di condotta dell’acquedotto. Il cantiere durerà circa venti giorni e, per evitare disegi ai residenti, al momento non è stata emessa un’ordinanza di chiusura al traffico nella strada in attesa delle verifiche per la valutazione del’eventuale necessità di un’interruzione temporanea. L’intervento di Via Zonder, insieme via dei Colli dove sono in sostituzione 460 metri di tubazione acquedotto, fa parte del primo lotto di un ampio progetto finalizzato alla manutenzione e sostituzione delle condotte che coinvolge i Comuni di Massa, Montignoso, Viareggio. Il lotto 1 prevede un investimento totale di oltre 1 milione e 800 mila euro a Massa e Montignoso, per 2.400 metri di tubazioni sostituiti.