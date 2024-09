Parco fluviale dei ponti storici. Sentieri illuminati notte e giorno. Viaggio tra arte, storia e cultura

Al via il progetto per la creazione di un parco fluviale dei ponti storici tra Verde e Magra. L’iniziativa di rigenerazione dei margini del centro storico di Pontremoli rappresenta un significativo passo avanti nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Con un finanziamento di 600mila euro dal Fondo Sviluppo e Coesione e un cofinanziamento di 175 mila euro a carico del Comune, il progetto mira a migliorare la vivibilità urbana e a promuovere il turismo attraverso la creazione di percorsi di visita che esaltano le architetture e gli aspetti paesaggistici e storico-culturali.

L’iniziativa include la realizzazione di un parco fluviale dedicato ai ponti storici, che permetterà ai cittadini e ai visitatori di riscoprire la città in un modo nuovo e coinvolgente. Il progetto propone la rigenerazione dei margini mediante la creazione di sentieri pedonali e la riqualificazione di due aree antistanti i principali ponti medievali di Pontremoli: il ponte della Cresa e il ponte del Casotto. Le strutture originarie di questi due ponti era costituita da un impalcato di legno sorretto da pile in muratura. Questo intervento non solo arricchirà l’esperienza urbana ma contribuirà anche a preservare e a mettere in luce l’importanza storica di questi luoghi. Il parco fluviale sarà dotato di arredo urbano minimalista e compatibile con le esondazioni stagionali, garantendo così la sicurezza e la durabilità delle installazioni.I percorsi principali del parco fluviale, uno lungo 5.65 km e l’altro 1.77 km, attraverseranno le sponde dei fiumi Magra e Verde e costeggeranno i margini fluviali adiacenti al nucleo più antico del centro storico. Questi sentieri saranno illuminati anche di notte, grazie a segna passo alimentati da pannelli fotovoltaici, per offrire una fruibilità continua e sicura. Inoltre, il progetto prevede l’installazione di pannelli esplicativi e sedute in punti strategici, migliorando così l’accessibilità e l’informazione per i visitatori.Il sindaco Jacopo Ferri ha sottolineato l’importanza del progetto per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la valorizzazione turistica della città. Attraverso la mobilità lenta, il progetto si propone di mettere in primo piano gli aspetti paesaggistici e storico-culturali di Pontremoli, una città che deve il suo nome ad un ponte storico, il ponte tremolante, attraversato dal Vescovo Sigerico di Canterbury nel 990. Il progetto di rigenerazione dei margini del centro storico di Pontremoli è un esempio di come si possa intervenire sul tessuto urbano esistente per migliorare l’esperienza collettiva dello spazio pubblico, preservando al contempo l’eredità storica e culturale di una città. Con la sua attuazione, Pontremoli potrà offrire ai suoi abitanti e ai visitatori un ambiente urbano arricchito e dinamico, che celebra il suo passato mentre guarda al futuro.

Natalino Benacci