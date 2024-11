Paolo Faggiani si occuperà del centro storico

Paolo Faggiani (nella foto) è il nuovo referente comunale per il commercio e il centro storico di Azione. Molto conosciuto in città per aver gestito un negozio di caccia e pesca per 35 anni nel centro città, è stato campione di pesca sportiva e oggi collabora con Confimpresa nella promozione dei servizi di formazione. "Siamo molto contenti che Paolo Faggiani si sia unito alla famiglia di Azione – commenta il segretario provinciale Riccardo Pelliccia –. Insieme a lui potremmo sviluppare i temi che riguardano il commercio e il recupero del centro storico. Grazie alla sua lunga esperienza, alla sua conoscenza del mondo del commercio e delle dinamiche del centro, potremo costruire un dialogo diretto con i commercianti della città".

"Sono contento di mettere a disposizione i 35 anni dedicati al commercio, che è ciò che tiene vivo il rapporto sociale tra i cittadini – aggiunge Faggiani –. Mi ricordo ancora quando le persone venivano a Carrara per fare acquisti per la famiglia, per comprare un vestito, le scarpe, un gioiello da regalare per una ricorrenza speciale. Era l’occasione per fermarsi a fare una passeggiata per le vie del centro, prendere un gelato o un caffè, nel frattempo si incontravano gli amici, si discuteva di sport, di politica e anche di qualche pettegolezzo, ma la città era vivace e le strade piene di persone. Oggi purtroppo Carrara vive un periodo molto complicato, con un centro storico tra i più belli e interessanti della Toscana, ma ancora oggi da riqualificare e rendere fruibile ai cittadini. Durante gli eventi la città esprime quel fascino e quel blasone da grande città d’arte e di cultura – conclude Faggiani –, ma questo non basta".