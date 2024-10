Pagano fa tappa a Fivizzano. Dialogo con Santagata e Galli

Giovedì 31 ottobre alle 18, al Museo San Giovanni di Fivizzano, sarà presentato il libro ‘Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto’. Giorgio Pagano, curatore del libro e Alessandro Santagata dell’Università di Padova, dialogheranno con Simone Galli dell’associazione ‘Dal Libro alla Solidarietà’. Il libro ospita scritti di Giorgio Pagano, Marcello Flores, Luisa Passerini, Chiara Dogliotti, Giovanni Gozzini, Alessandro Santagata, Alfonso Maurizio Iacono, Massimo Cappitti, Luca Basile, Marcello Montanari, Guido Viale. Sessant’anni fa, il 30 novembre 1964, iniziò l’occupazione di Sproul Hall, nel campus di Berkeley. Joan Baez intonò Blowin’ in the wind di Bob Dylan. Mario Savio, leader del Free Speech Movement, tenne un breve discorso agli studenti, basato sul concetto che "la storia non è finita" e che "è possibile una migliore società". Il ’68 fu la richiesta di un cambiamento di civiltà all’insegna della fratellanza: più che un movimento nato nelle sedi istituzionali della politica, fu un movimento morale, che poi scoprì la politica ma non assunse una forma definita. Cercò di costruire un nuovo senso della vita intrecciando spinte di impronta cattolica, marxista e libertaria. Fu utopia, ma anche realismo, fu un ideale che voleva una scuola e una fabbrica più libere e democratiche, una radicale riforma del sapere e della cultura, una maggiore giustizia sociale. Storici, filosofi e studiosi riflettono e discutono sugli anni Sessanta e sul Sessantotto.