Omaggio all’eroe. Luigi Giannotti

Il Comune di Montignoso e l’Associazione Arma Aeronautica, sezione provinciale, hanno ricordato e onorato il sergente maggiore pilota di Montignoso Luigi Giannotti, decorato con 2 medaglie d’argento, ottenute durante la Seconda guerra mondiale. Alla presenza di autorità civili e militari, associazioni d’Arma e molti cittadini, dopo l’alzabandiera, è stata deposta una corona d’alloro davanti al Monumento dell’eroe. Quindi i partecipanti si sono recati in corteo nella chiesa parrocchiale dove è stata officiata una messa. Di seguito, nella sala del Comune, sono state ricordate le qualità di uomo e pilota del sergente maggiore Luigi Giannotti da parte dell’assessore Giulio Francesconi e del presidente della sezione provinciale dell’Associazione Arma Aeronautica, architetto Ferdinando Sacchetti. Sacchetti ha auspicato che sia sempre presente tra i giovani l’amore per la patria, espressione di una comune fratellanza e di una identità collettiva, e che il ricordo e la commemorazione giungano a loro per renderli consapevoli che libertà e democrazia costituiscono valori eterni e irrinunciabili.