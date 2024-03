Oggi l’incontro con gli attori alle Stanze. Poi stasera l’ultima replica dello spettacolo

Stasera (ore 21) al Teatro Guglielmi va in scena la replica dello spettacolo ’Il medico dei pazzi’ di Eduardo Scarpetta con Massimo De Matteo. La celebre commedia di Scarpetta, capolavoro assoluto di comicità, rivive di nuova luce nell’adattamento diretto da Claudio Di Palma. La storia è ambientata negli anni Cinquanta, il protagonista è Felice Sciosciammocca ( De Matteo), giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica ’per matti’. Le frustrazioni, le speranze, le ambizioni degli stravaganti personaggi si trasformano in assolute follie agli occhi dello stralunato Sciosciammocca, regalando al pubblico irresistibili spunti di travolgente comicità. Con Massimo De Matteo sul palco c’è la sorella Angela, che interpreta Nannina, e poi Giovanni Allocca, Raffaele Ausiello, Andrea de Goyzueta, Renato De Simone, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Ingrid Sansone e Federico Siano. La commedia ha già riscosso grande successo, bravissimi gli attori, la compagnia è affiatata, tutti si muovono in maniera armoniosa con gli ingranaggi di un orologio che funziona perfettamente.

L’incontro. Oggi, alle 18.30, prima dello spettacolo, De Matteo e la compagnia incontreranno il pubblico alle Stanze del Teatro Guglielmi. Conduce l’incontro la collega, e nostra collaboratrice, Margherita Badiali. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.