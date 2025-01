Notte di festa e condivisione con la ‘Pefana’

Domenica la festa della Pefana torna a Montignoso con i gruppi mascherati che animeranno le strade del paese, portando allegria e stupore nelle case. La festa è anche un momento di competizione amichevole: una gara premierà i gruppi più creativi e le abitazioni più ospitali, trasformando ogni casa in un punto di ritrovo per condividere cibo, bevande e momenti conviviali. Il fulcro della festa sarà la Piazza, ma l’intero paese sarà coinvolto dalle 20 fino a notte fonda in un’atmosfera magica.

"La festa della Pefana rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, tra i più attesi dell’anno. È un evento che intreccia tradizione, cultura e un forte senso di appartenenza. Ogni anno, i cittadini di Montignoso dimostrano il loro entusiasmo nel mantenere viva questa ricorrenza unica, trasformandola in un simbolo di unione e condivisione", dice Eleonora Petracci, consigliera delegata alla Cultura. Per garantire un’esperienza sicura e ordinata, l’amministrazione comunale ha vietato vendita e somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro come anche la loro detenzione nelle aree pubbliche di Piazza, Prato e Capanne, dalle 21 di domenica alle 7 di lunedì 6. Chiusura al pubblico dei pubblici esercizi nella zona a monte dell’Aurelia dalle 2 alle 7 di lunedì.