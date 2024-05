Nicole e Sara, diciottesimo con donazione

Hanno dato l’esempio due diciottenni, Nicole Lorenzani e Sara Cricca di Rometta, accompagnate al Centro trasfusionaledell’ospedale di Fivizzano da Walter Rosi, consigliere dell’Avis comunale, per la loro prima donazione. Nicole ha voluto seguire l’esempio del nonno Walter e Sara quello del fratello Thomas. E martedì, accompagnate anche dai genitori, sono diventate donatrici. "Ringraziamo le due neo diciottenni – commentano Enzo Benedetti e Mario Amorfini, presidente e vice dell’Avis di Fivizzano – e anche i nostri volontari per le 372 donazioni tra sangue intero e plasma fatte nei primi 4 mesi dell’anno, e il consigliere del direttivo Walter Rosi sempre attivo ad incentivare la donazione. In questo momento c’è carenza di sangue dei gruppi 0+ e 0-". Per prenotare la donazione o divenire donatore, si può telefonare ai numeri 3295331448 o 329 4212689. Info: [email protected].

Roberto Oligeri