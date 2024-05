Ripascimenti, isole e nuovi pennelli. Quattro zone d’intervento e due ipotesi

Il Masterplan è diviso in quattro zone di intervento e due soluzioni possibili. Dal fiume Frigido al Brugiano: un ripascimento da 100mila metri cubi, senza cambiare nulla ma solo sistemando le scogliere esistenti, oppure rimozione di gran parte delle scogliere e realizzazione di 3 isole a contatto con la battigia utilizzando in buona parte i massi rimossi dalle scogliere oltre a una riqualificazione delle opere rigide presenti all’estremità dello stesso settore in corrispondenza del Torrente Brugiano (a nord) e del Fiume Frigido (a sud) ed un importante intervento di ripascimento artificiale al fine di ampliare e ricostruire la fascia attiva resiliente, stimato in circa 100.000 metri cubi.

Dal Brugiano alle colonie Motta e Don Gnocchi: nelle integrazioni si richiama una sola soluzione identica al tratto precedente con ripascimento da 100mila metri cubi oltre alla creazione di un nuovo pennello fra gli ultimi due esistenti lato colonie. Per questi due settori, ritenuti comunque più stabili, si interverrebbe solo dopo aver verificato gli effetti delle opere da realizzare nelle zone più a nord. Si parte con quello individuato tra il pennello in corrispondenza della Colonia Don Gnocchi e il pennello nord in prossimità della Colonia Ugo Pisa: presenta uno stato di fatto nettamente diverso caratterizzato da una sequenza di opere rigide variegatamente distribuite. Si prevede la rimozione di buona parte delle opere rigide ivi presenti, a realizzazione di isole mediante l’impiego dei massi provenienti dalle rimozioni dei suddetti manufatti con funzioni protettive e di mantenimento, un importante intervento di ripascimento artificiale al fine di ampliare o ricostruire la fascia attiva resiliente, stimato in circa 200.000 metri cubi con una protezione dello sbocco al mare del Fosso Ricortola.

Infine dalla Colonia Ugo Pisa al Fosso Lavello, ancora rimozione delle scogliere fra i due estremi e nuove isole antierosione oltre a ripascimento da 200mila metri cubi.