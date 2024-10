"Nessuna prevenzione per il dissesto idrogeologico"

MULAZZO

"La scarsa attenzione alla prevenzione, con l’inizio delle piogge dà i primi preoccupanti segnali: ci troviamo di fronte – scrivono in una nota i consiglieri comunali Fogola, Galanti e Santi del gruppo d’opposizione del Comune di Mulazzo – a corsi d’acqua al posto delle strade in quanto non esiste un piano comunale e provinciale per la determinante prevenzione e manutenzione del dissesto idrogeologico del territorio. Addirittura – precisano i tre amministratori – in prossimità delle scuole e del Municipio, al posto della strada scorre un vero canale, in pieno centro urbano. Ci chiediamo, con rammarico e preoccupazione, quanti lavori siano stati fatti senza tenere opportunamente conto delle pendenze stradali, degli opportuni deflussi o anche della semplice pulizia delle cunette stradali, con l’epilogo d’avere strade chiuse al traffico e gli abitanti costretti a percorrere alternative disagevoli".

E rincarano la dose: "Per non parlare poi del manto stradale – si legge nella nota –, avevano promesso che sarebbe stato rifatto, a regola d’arte, il tratto stradale che attraversa tutto il nostro Comune, dopo gli agognati lavori per la fibra internet: ma ad adesso tutto resta una chimera".

Roberto Oligeri