Nautica Gli imprenditori tra gli studenti

Un progetto per orientare i giovani alla nautica con l’obiettivo di facilitare le opportunità lavorative. Interverranno così manager del settore nautico che occupano posizioni differenziate nelle aziende del territorio, oltre a esperti di politiche giovanili e rappresentanti delle istituzioni territoriali che potranno confrontarsi per mettere a fuoco le reali prospettive di sviluppo per i giovani e le modalità di coinvolgimento.

Prende vita ‘On Board!’ "un match con triplice funzione: il mondo della nautica, il comune, l’università e gli istituti scolastici, uniti per rispondere alle esigenze lavorative del territorio", spiega il sindaco di Massa, Francesco Persiani. Un progetto cofinanziato dalla Regione che ha approvato un contributo di 11mila 700 euro e la partecipazione del Comune di 2mila 500 euro per dare vita a un pacchetto "grazie al quale riusciamo ad arrivare ai ragazzi delle scuole secondarie massesi - prosegue il sindaco - Questo è un orientamento che porterà a un confronto mediato da esperti dell’università di Pisa e alcuni centri di ricerca della Toscana per individuare le aree di potenziale intervento. Il report finale consentirà al Comune di intraprendere politiche partecipative innovative rivolte ai giovani. Con il progetto ‘On Board!’ intendiamo mettere in campo il primo di tanti obiettivi che mirano a supportare i nostri giovani nella scelta del proprio percorso lavorativo e dall’altro provare ad accorciare la distanza tra domanda ed offerta di lavoro nel nostro territorio. Gli uffici comunali e l’azienda partner Yachtalia, hanno lavorato a questo progetto sia nel precedente mandato che in questo, per rispettare la volontà dell’amministrazione di divenire soggetto qualificato ed attivo nei processi lavorativi della nostra città. È necessario impegnarsi per creare un tessuto lavorativo locale sano e di qualità, tutte le componenti del nostro territorio devono fare squadra".

Una serie di incontri dove a gruppi di studenti, per 2 ore, verrà raccontato da chi svolge l’attività dal mondo imprenditoriale, quali sono le reali opportunità del settore della nautica. "Un campo che ha una molteplicità di sbocchi e applicazioni perché non c’è solo la costruzione dello scafo, ma troviamo anche altre competenze come il marketing, la meccanica e la parte commerciale - sottolinea Persiani - Sarà un percorso di ascolto e partecipazione dove è già prevista un’indagine strutturata all’interno di diverse aziende del comparto nautico che hanno già manifestato il loro interesse a collaborare. Questo è un primo passo, un primo approccio con l’università di Pisa verso un progetto più grande che è quello di portare un vero e proprio corso universitario a Massa Carrara che, grazie al coordinamento della Camera di commercio, speriamo di raggiungere entro il 2026".