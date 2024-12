Natale creativo a Carrara: il villaggio di Babbo Natale firmato Aps Oltre

Dietro il Natale creativo che anima di forme e colori il centro storico c’è l’associazione Aps Oltre. Un’associazione di promozione sociale nata nel 2018 per volontà di un gruppo di artisti residenti a Carrara uniti dalla volontà di riunire e proporre al pubblico evento e iniziative artistiche che prendono vita nel bacino di Carrara.

L’associazione, presieduta da Juan Carlos Allende, ha firmato il villaggio di Babbo Natale diffuso, come spiega Allende. "Abbiamo lavorato insieme al Comune di Carrara per realizzare questa atmosfera natalizia, che è un po’ l’idea di un villaggio di Babbo Natale fatto coinvolgendo gli artisti – spiega Juan Carlos –. Un lavoro di condivisione per realizzare un percorso artistico natalizio.

Le strade coinvolte sono via Santa Maria, via Finelli, via Ghibellina, via Nuova e via Rossi. Un Natale creativo realizzato dagli artisti per la comunità e molto fotografabile, che riprende l’atmosfera natalizia in spazi che sono stati riqualificati grazie alla collaborazione del Comune e dei privati.

È stato un lavoro lunghissimo di progettazione che gli artisti hanno realizzato in brevissimo tempo – conclude Allende –, dopo l’inaugurazione partiranno le varie iniziative e gli allestimenti che ancora mancano, ma abbiamo tempo fino alla Befana per ultimare il tutto. L’importante è che i laboratori siano aperti e gratuiti e siano animati dagli stessi artisti che hanno creato tutto questo".