Nasce sinergia tra bagni per animare l’estate. Si parte con ’Holi party’

Dall’esperimento della Terrazza Volpi al Bagno Sara nasce una nuova collaborazione e una sinergia fra più stabilimenti balneari per animare l’estate massese con eventi e iniziative per tutti i gusti e le età, dalla cultura alla musica ai concerti serali per vivere la spiaggia a 360 gradi. In queste settimane, infatti, si è consolidata a Poveromo una nuova iniziativa che mette insieme ’Il Salotto di Laura’, condotto e ideato da Laura Lucchini, assieme al Bagno Sara di Martina Volpi, e il vicino Bagno Schiller di Massimiliano Tonarelli.

E’ Laura Lucchini a ‘trascinare’ la cordata davvero originale: "Finalmente c’è una sinergia fra due stabilimenti balneari disposti a lavorare insieme per realizzare tanti eventi durante l’estate e anche prima. Si parte infatti domenica 28 aprile con l’evento che apre le danze: ’Holi party’. Una festa in spiaggia dedicata al Festival di Holi, o Festa dei Colori, un evento importante che si svolge ogni anno nell’intera India e nasce come celebrazione della rinascita interiore dell’uomo. Un evento che porterà positività e gioia, con inizio alle ore 17 e si va avanti fino alle 22. A guidare le danze il dj Simone Paolini. Sarà organizzato un ’chiringuito’ in spiaggia e un ’color point’ dove saranno venduti i colori da lanciare in aria al comando del dj. Colori anallergici ed ecologici".

Ed è solo l’inizio. Già previste altre date importanti: il 23 giugno il concerto di Kophra, reduce dal festival di Sanremo, il 14 agosto i Kinnara, poi una serata culinaria assieme all’allevatore e produttore Filippo Mannini, e talk show dedicato al buon cibo con medici e nutrizionisti.