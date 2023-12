Musica Gli studenti intonano il Natale

Sorrisi e allegria alla vigilia del Natale sul Palco della Musica di piazza Gramsci a Carrara. La magia del Natale e le sue canzoni hanno fatto da cornice al saggio natalizio della scuola comunale di musica della città. L’evento era stato inizialmente pensato nel programma dell’ultima fiera di Sant’Andrea, che a causa del maltempo aveva poi costretto al rinvio di alcune attività parallele previste oltre alla fiera stessa, quindi anche il concerto dei ragazzi della scuola di musica.

Lo scorso venerdì finalmente per i giovani musicisti è arrivato invece il moento del tanto atteso saggio, ovviamente con canzoni e musiche a tema natalizio che hanno contribuito a rendere l’atmosfera della piazza ancora più magica. L’evento, che è stato presentato da Brunella Mazzanti, ha visto la partecipazione di diverse classi della scuola di musica comunale, per un totale di circa trenta studenti impegnati sul palco a dare dimostrazione dell’ottimo livello di preparazione raggiunto.

Le classi che hanno partecipato al saggio sono state quelle di propedeutica 1 e 2 guidate dalla professoressa Lina Menconi; il coro di voci bianche con la professoressa Marina Cattaneo; la classe di percussioni con il professor Andrea De Chiara; la classe di violino con la professoressa Benedetta Bignami; infine la classe di canto moderno guidata dal professor Marco Iardella.

"Bellissimo ed emozionante saggio – commenta la consigliera Letizia Carusi che aveva organizzato il saggio all’interno del programma dell’ultima fiera di Sant’Andrea – e anche da parte dell’amministrazione vanno i complimenti per tutta l’esibizione agli studenti e ai loro insegnanti. Questo saggio dovrà essere uno stimolo per creare altre attività simili in futuro. Bravi a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte all’esibizione".