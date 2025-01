Mulino, scoppio metanodotto. Commemorate le vittime

Si è svolta in località Mulino di Tresana la commemorazione dell’esplosione del metanodotto in occasione del tredicesimo anniversario. Il 18 gennaio 2012 infatti avvenne l’incidente al metanodotto che provocò gravi danni alle persone e alle cose: nell’evento perse la vita un operaio di origine bulgara e si verificò il ferimento grave di alcuni abitanti.

"Per la nostra comunità è stata una dura prova – ha sottolineato il sindaco di Tresana Matteo Mastrini –, ma in quei drammatici giorni ci fu un grande spirito di solidarietà. Nel tempo abbiamo lavorato per reagire a quei dolorosi eventi e per ripristinare al meglio lo stato dei luoghi. Oggi, di fronte a questo cippo, ricordiamo chi ha perso la vita, gli affetti e le cose costruite con fatica nel corso del tempo. Anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro torna spesso in discussione, ma solo quando i danni sono irreparabili. Occorre impegnarsi perché i cantieri siano in sicurezza e i lavoratori insieme ai cittadini siano salvaguardati".