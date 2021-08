Massa, 30 agosto 2021 - Un malore improvviso, mentre era in vacanza. E' morto così Raffaele Di Piano, 57 anni, conosciuto come Lello Coiffeur. Era un decano dei parrucchieri in provincia di Massa Carrara. Originario di Salerno, era in vacanza proprio in Campania. Una notizia che sconvolge la Toscana. Di Piano era molto conosciuto proprio tra i giovani parrucchieri e nelle scuole di formazione, dove insegnava il mestiere. Ma il lutto colpisce in particolare tutta la sua clientela.

"La notizia della scomparsa improvvisa di Raffaello Di Piano, noto parrucchiere massese - dice Cna Massa Carrara - ha sconvolto la scuola di formazione di Cna dove Lello ha insegnato in numerosi corsi per parrucchieri portando in dote la sua grande esperienza e competenza".

Proprio per la sua generosità verso i giovani colleghi Di Piano era molto apprezzato a livello professionale. "Lello Coiffeur": si chiamava così il suo negozio. E dalla pagina Facebook dell'attività commerciale Di Piano raccontava la sua professione, svolta con passione ormai da moltissimi anni.