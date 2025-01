Montignoso Balli in piazza con le maschere

C’è un intero paese in fermento. L’attesa è tanta e c’è chi si prepara sin da prima di Natale per una festa che qui, a Montignoso, è la più sentita. La prima che inaugura l’anno all’insegna della gioia. Una tradizione recuperata dal passato e addobbata in chiave moderna che richiama migliaia di persone nella storica frazione di Piazza, quella centrale dove ha la sede anche il vecchio municipio, non solo da Montignoso ma dall’intera costa apuoversiliese. Una notte da non perdere, con tanto di animazione dello showman Simone Paolini, che farà ballare tutti i presenti fino all’una e mezza di notte.

E’ la festa della Pefana, sì, perché anche il nome qua torna alle antiche usanze e attenti a sbagliarvi: di Pefana c’è solo quella di Montignoso. Basta dare un’occhiata ai social in queste ore: i preparativi fervono in tutto il paese. Mascheroni spaventosi ispirati alla famosa ‘vecchina’ che porta doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi, che al suo passaggio porta via con sé tutte le feste. La festa è in programma nella sera, e nella notte, di domenica 5 gennaio e non c’è pioggia che tenga come hanno dimostrato le precedenti edizioni, per regalare alla comunità un evento ricco di tradizione, gioia e condivisione. I gruppi mascherati animeranno le strade del paese, portando allegria e stupore nelle case che accoglieranno con entusiasmo questa usanza.

E molte case del paese apriranno le loro porte ai gruppi mascherati, offrendo alle ‘vecchine’ mascherate vino e cibo per aiutarle in un viaggio lungo tutta la notte. Perché la festa è anche un momento di competizione amichevole: una gara premierà i gruppi più creativi e le abitazioni più ospitali, trasformando ogni casa in un punto di ritrovo per condividere cibo, bevande e momenti conviviali. Il fulcro della festa sarà la Piazza, ma l’intero paese sarà coinvolto in un programma di intrattenimento che prenderà il via alle ore 20 per proseguire senza sosta fino a notte fonda per un’atmosfera magica, perfetta per grandi e piccini.

"La festa della Pefana rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità - ha dichiarato Eleonora Petracci, consigliera delegata alla cultura -, tra i più attesi dell’anno. È un evento che intreccia tradizione, cultura e un forte senso di appartenenza. Ogni anno, i cittadini di Montignoso dimostrano il loro entusiasmo nel mantenere viva questa ricorrenza unica, trasformandola in un simbolo di unione e condivisione".

E non manca mai neppure un po’ di polemica perché i montignosini che si riuniscono in gruppi e si vestono da Pefana ci tengono tanto a vincere il primo premio. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per avere ancora una Pefana da record a Montignoso e per gestire l’arrivo di migliaia di persone, offrendo un’esperienza sicura e ordinata, l’amministrazione ha adottato alcune misure specifiche: stop alla vendita e alla somministrazione di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro, all’aperto, su tutto il territorio comunale e divieto anche di detenzione degli stessi nelle frazioni di Piazza, Prato e Capanne, a partire dalle 21 del 5 fino alle ore 7 del 6 gennaio. Chiusura al pubblico dei pubblici esercizi nella zona a monte della S.S. Aurelia dalle ore 2 alle ore 7 del 6 gennaio. Divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Paolini, piazza Vittorio Veneto e via S. Eustachio, via Roma e via della Resistenza (nel tratto tra ristorante Frantoio e intesezione con via Guadagni dalle 17 di domenica alle 3 di lunedì. Divieto di transito in Piazza Vittorio Veneto, via S. Eustachio, via Gabbiano, via Chiavica e via Borella dalle ore 21 alle 2. Accesso limitato ai residenti in via Roma, località Prato, direzione monti, dalle ore 22 alle 3.

"Ci sarà la musica in piazza fino all’una di notte – racconta Paolini, conosciuto anche per l’organizzazione del Torneo delle frazioni –, all’inizio con musiche di befane, poi dalle 21,30 fino alla notte. Venite numerosi, ci divertiremo".