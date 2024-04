Mobilitazione per salvare il Circolo tennis: "I costi di gestione diventati esorbitanti"

Erano più di cinquanta le persone che, nella mattinata di sabato scorso, si sono radunate al Circolo del Tennis a Fosdinovo, presso il locale Parco della Torretta da cui – in un bosco da sogno, contornato da lecci – si può ammirare lo spettacolare panorama di grande parte della Val di Magra, con il fiume Magra che si immette nel Mar Tirreno. Un incontro pacifico il loro, allo scopo di portare a conoscenza dell’opinione pubblica il fatto che "il bando pubblicato con grande ritardo dal Comune non consente al Circolo di dare continuità alla gestione così tanto apprezzata dai cittadini – ha spiegato un residente – a causa dell’affitto esorbitante, ben quattro volte il canone precedente, e non valorizza in maniera equa i servizi di pulizia, manutenzione e tenuta in ordine dei bagni. Tra l’altro, sono gli unici bagni a disposizione del pubblico in tutto il capoluogo".

La gente pertanto desidera così chiedere udienza alla sindaca Camilla Bianchi e all’Ufficio Tecnico, affinchè questa struttura venga riaperta. La questione è anche sociale, oltre che culturale e aggregativa. "Sia il parco che il bar sono il luogo d’incontro di tre generazioni – spiegano altri paesani – Un luogo che è frequentato tutto l’anno da bambini, mamme e anziani. Naturalmente, il massimo delle presenze, lo sia ha durante la bella stagione con l’arrivo dei turisti in cerca di refrigerio dal caldo e da parte dei tennisti per esercitarsi nello sport. Il Circolo, inoltre, ospita importanti tornei locali e una scuola di tennis frequentata da numerosi, piccoli atleti". Nel contesto dell’incontro, il presidente del Circolo del tennis locale, Salvatore Scandurra, ha illustrato assieme ad altri, la contingente situazione che rischia di cancellare anche questo luogo di socializzazione presente a Fosdinovo capoluogo.

"Credo che la soluzione più corretta e dignitosa, giunti a questo punto, sia quella da parte del Comune – afferma Valerio Zoja, ex presidente dimissionario del Consiglio comunale nonché componente del Circolo tennis – di concedere una proroga di almeno tre mesi agli attuali gestori, i quali peraltro non sono altro che un gruppo di volontari del Circolo del tennis stesso che si alternano nelle varie mansioni e incombenze per il buon funzionamento della struttura. Una soluzione certamente ragionevole e funzionale, nelle more del perfezionamento del bando, a causa del ritardo con cui è uscito".

Roberto Oligeri