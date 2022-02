Cresce l’organico della Corporazione dei Piloti di Marina di Carrara, guidata dal Capo Pilota Comandante Michele Vullo con l’arrivo di un nuovo pilota. Ieri si è svolta la cerimonia per la consegna ufficiale della Licenza di Pilota effettivo a Michele Esposito, che entra così a tutti gli effetti quale Pilota Effettivo nell’organico della Corporazione Piloti del Porto di Marina di Carrara. Già nominato pratico locale del porto dal 2019, il 41 enne originario di Vico Equense in provincia di Napoli, Capitano di Lungo Corso, nel concorso dello scorso anno si è piazzato volta in testa alla graduatoria. La funzione del Pilota costituisce una “guida” delle manovre di ingresso e di uscita delle navi dal porto, ponendosi inoltre come utile elemento di informazione per la Capitaneria di Porto in riferimento ad ogni situazione anomala o avaria che dovesse verificarsi a bordo di una nave durante la manovra stessa.

