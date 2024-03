Messa Crismale in preparazione della Pasqua

Oggi alle 18 nella cattedrale di Massa si terrà la celebrazione della Messa Crismale. Un appuntamento nel quale i sacerdoti vengono convocati dal vescovo nell’imminenza della Santa Pasqua. La celebrazione prevede

anche il rito di benedizione degli Oli Santi che serviranno per amministrare i sacramenti nelle parrocchie. "È importante che ci ritroviamo – ha scritto il vescovo monsignor Mario Vaccari – per esprimere a noi stessi e alle persone che ci sono affidate la bellezza del sacerdozio ministeriale. Nel pomeriggio le messe nelle parrocchie saranno sospese per facilitare la partecipazione dei fedeli. Quest’anno ricorrono gli 800 anni dell’Impressione delle Stimmate di san Francesco, per cui in cattedrale, chiesa francescana”, si aprirà un anno giubilare fino al 4 ottobre".