Mercatino della Partaccia. Parte la riqualificazione

Via alla riqualificazione del mercatino della Partaccia. Con la variazione di 6 milioni e 800 mila euro l’amministrazione Persiani guarda al futuro "dove ci saranno maggiori soldi destinati al sociale e per la quota sanità - sottolinea il sindaco Francesco Persiani -. In questo modo andiamo a coprire tutte le richieste che abbiamo fino a oggi, che servono per sopperire le spese annuali".

Il mercatino della Partaccia rientra nel piano triennale delle opere "dove metteremo a disposizione 700mila euro per avviare i i lavori. Lavori che stanno procedendo con un progetto condiviso insieme agli operatori commerciali che operano lì e che stiamo cercando di condividere con le associazioni, i campeggiatori, i balneari e tutta la zona della Partaccia. Un progetto dove siamo in fase di definizione con un importo importante visto che si aggira sui 2 milioni di euro . Procederemo step by step iniziando quest’anno con una demolizione parziale poi vedremo se iniziare anche con la realizzazione dell’isola ecologica e una parte della piazza. Passata la stagione estiva riprenderemo i lavori e stanzieremo nuovamente per il 2025 le risorse necessarie per completare i lavori".

Una variazione di bilancio "che significa prendere atto delle maggiori spese e maggiori entrate per poi vedere se rispetto all’anno precedente ci sono delle plusvalenze, per intenderci degli utili - conclude il sindaco -. Risorse che poi verranno inserite nel bilancio per accertare l’avanzo. Molti comuni rischiano di andare in disavanzo, ma noi da qualche anno a questa parte stiamo lavorando bene su vari fronti così da avere sempre degli avanzi di amministrazione. Questi si dividono in vincolati come per esempio l’imposta di soggiorno, gli oneri di urbanizzazione, le tariffe del marmo o le contravvenzioni, tutte quelle somme che necessitano di una destinazione. Poi ci sono gli avanzi liberi quindi le somme che possono essere utilizzate in più campi. Ci siamo tenuti da parte anche un paio di milioni per verificare a luglio i cosiddetti equilibri di bilancio e mantenere così l’equilibrio finanziario in modo tale che ci potranno essere ulteriori risorse da destinare alla seconda parte dell’anno".

