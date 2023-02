Paura a Massa: incendio in centro, evacuato un palazzo

Incendio in un palazzo in centro

Massa, 6 febbraio 2023 - Paura in una palazzina in centro a Massa. Per cause ancora da stabilire i quadri elettrici presenti negli scantinati hanno preso fuoco poco dopo le 18. Il fumo è salito lungo le scale e ha invaso tutti i locali. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco agenti della Polizia di Stato e vigili urbani. Il palazzo è stato evacuato.

Per ora il bilancio è 7 intossicati (5 adulti e 2 bimbi) per fortuna in forma lieve. I pompieri hanno usato la scala per far scendere i residenti che si erano rifugiati sui terrazzi.

Andrea Luparia