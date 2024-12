Manifestazione Casa Rossa Occupata a Massa: polemiche dal centrodestra

Si tiene oggi a Massa la manifestazione in favore della Casa Rossa Occupata. Un corteo, composto da attivisti e simpatizzanti, a cui hanno aderito Legambiente e Comitato Ugo Pisa, partirà alle 16 da piazza Bertagnini e si snoderà fra le vie del centro. Il centrodestra storce il naso. "Un errore – dice Marco Guidi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – farla svolgere nel centro di Massa, nel periodo delle feste. Esprimiamo la solidarietà ai commercianti che inevitabilmente saranno danneggiati dalla presenza dell’estrema sinistra. Non solo in questi anni i cittadini hanno dovuto assistere e subire una situazione di illegalità determinata dall’occupazione abusiva della ex casa cantoniera di Anas ma ora la sinistra antagonista della Casa Rossa decide di invadere il centro città durante un weekend importante per il settore commerciale. La manifestazione avrebbe dovuto tenersi in un luogo più decentrato o nel comune di Montignoso dove la Casa Rossa si trova e dove è stata tollerata dal sindaco Lorenzetti. È assurdo che una situazione di illegalità non risolta dal Comune di Montignoso stia diventando un problema per i comuni limitrofi. Negli anni passati era stato sottoscritto un protocollo che impediva cortei in centro città durante i fine settimana e le festività, una pratica da riprendere. Chiediamo quindi che l’autorizzazione al corteo della Casa Rossa in centro città venga revocata".

Anche la sezione provinciale Lega Salvini Premier torna a chiedere con forza lo sgombero immediato della casa cantoniera a Montignoso e contestano la manifestazione "sia nei contenuti che nei modi, fatta in centro città a Massa durante il periodo natalizio e che non promette certo bene, visti anche i recenti episodi di imbrattamenti compiuti durante altre manifestazioni. Insomma, tutto sbagliato come gli anni di occupazione abusiva dell’immobile sull’Aurelia all’altezza del comune di Montignoso: in tali anni è peggiorato il degrado della struttura che ha anche preso fuoco, oltre ad esser stata teatro di sagre abusive e scritte offensive verso il vice premier Salvini".

Sul tema interviene anche il deputato della Lega Andrea Barabotti: "I centri sociali che da 12 anni occupano abusivamente la Casa Rossa di Montignoso scelgono di manifestare nel comune di Massa. Viene da chiedersi perché non abbiano organizzato la protesta a Montignoso, dove ha luogo la loro occupazione. Forse non vogliono disturbare il Natale nelle zone centrali di Montignoso, dove il sindaco Lorenzetti continua a proteggerli e tutelarli, permettendo loro di operare al di fuori delle leggi. È evidente che questa situazione non è più tollerabile e che è necessario ripristinare la legalità".