Maggio. Francesco Persiani è rieletto sindaco

Portato in trionfo dai suoi sostenitori in una nuvola di bandiere, Francesco Persiani ha fatto il suo ingresso trionfale il pomeriggio del 30 maggio nell’area pedonale di palazzo civico, arrivando a piedi da viale Chiesa dopo aver sfilato per le vie della città tra applausi e cori da stadio. "E’ una grande emozione tornare a vincere, avevo detto che non sarebbe stato un addio ma un arrivederci", furono le sue prime parole a caldo. Per Persiani 15719 preferenze (54,36%), contro le 13195 di Enzo Romolo Ricci del Pd (45,64%). Affluenza al ballottaggio 51,34%, al primo turno il 14 e 15 maggio si raggiunse il 60,29% di aventi diritto.