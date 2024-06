Luni spaccata dal superderby: "Bello ritrovarsi"

Un legame che si perde nell’antica Roma. Dal Portus di Luni partivano le navi cariche di marmo di Carrara dirette in tutto il mondo e inevitabilmente questo cordone in una terra di confine è rimasto ben saldo. Una parte di Luni tifa Spezia da sempre e il bar di Marco Corsi è diventato il punto di riferimento degli Aquilotti, un’altra invece ha nel cuore i colori gialloazzurri della Carrarese. Una convivenza ben nota, goliardica e amichevole. Tra i tifosi conosciuti della Carrarese ci sono il vice sindaco Massimo Marcesini, ex giocatore, Roberto Bedini, ex consigliere comunale e riconosciuta matita satirica, Riccardo Rinaldi, da anni nell’ambiente calcistico come dirigente, Michele Poli.

"Siamo legati a Carrara – spiega Marcesini – proprio partendo da una base occupazionale forte e anche per la vicinanza, che consente a tanti studenti di frequentare le superiori in modo più agevole piuttosto che raggiungere Sarzana oppure Spezia. Anche il poeta Ceccardo scriveva di Ortonovo definendolo un borgo delle Apuane. Siamo felici di ritrovare lo Spezia e credo lo saranno anche in riva al Golfo perchè comunque siamo tifoserie ancora molto genuine, divise da una sana rivalità. Da amministratore di un territorio per altro con delega allo sport, sono ulteriormente soddisfatto dello stimolo che tanti ragazzini avranno avvicinandosi al calcio e vivendolo in maniera serena come ha fatto il sottoscritto condividendo questa passione con amici di sempre. Eravamo sedicenni allo stadio e adesso siamo ancora allo stesso posto a cinquant’anni". Marcesini ha anche trascorsi fra i gialloblù apuani. "Sono stato giocatore della Carrarese arrivando alla finale nazionale Berretti e ho avuto l’onore di essere convocato in prima squadra al tempo allenata da Marcello Lippi. Ironia della sorte giocammo i quarti di finale proprio contro il Vicenza e vincemmo 1-0 con rete del sottoscritto ma perdemmo la finale ai rigori con la Rondinella".

Tra i tifosi storici anche Roberto Bedini da anni osservatore ironico e seguitissimo sul web grazie alla sua abilità di vignettista. "La nostra terra – spiega Roberto Bedini – ha avuto una predominanza dei tifosi spezzini legati certamente ai risultati ma, attenzione, in queste ultime settimane sono tornati fuori molti cuori gialloazzurri e soprattutto tra i ragazzi c’è un grande entusiasmo. La Curva nord Lauro Perini è piena di ragazzi e aumenta giorno per giorno coinvolgendo anche ragazzi della valle del Magra. A Luni anche nei periodi più tesi tra le due tifoserie la cosa è sempre stata vissuta con grande goliardia. Qualche scritta e sfottò ma niente di più anche perchè ci conosciamo bene".

Massimo Merluzzi