Lunedì il consiglio comunale

Lunedì alle 18,15 si riunisce il consiglio comunale. Tra i vari argomenti all’ordine del giorno la variazione di bilancio per i fenomeni eccezionali che si sono verificati lo scorso febbraio, il riconoscimento del debito fuori bilancio per il mancato pagamento degli onori condominiali Erp al condominio Biselli, e il conferimento all’azienda Usl Toscana nord ovest della porzione immobiliare di Avenza con gli stessi patti e condizioni dell’attuale contratto. Sul tavolo anche la proposta di delibera per l’affidamento alla multiservizi Nausicaa dell’organizzazione e gestione dei centri estivi comunali, la proposta di delibera di modifica delle aree ‘Novella’ e ‘Belgia Bassa’ in attuazione del regolamento degli agri marmiferi, la proposta di delibera sul regolamento della commissione alle Pari opportunità.