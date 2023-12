L’ottimismo di Dal Canto: "Vittoria pesantissima e in campo super Capello"

Ha gettato il cuore oltre l’ostacolo la Carrarese che ha vinto anche il derby contro il Pontedera con una formazione molto rimaneggiata a causa dei tantissimi indisponibili. "I ragazzi sono stati bravi ad interpretare una gara che come nelle previsioni si è rivelata difficile – ha commentato a caldo il tecnico Alessandro Dal Canto –. Alla fine il match è stato risolto da episodi che in particolare si sono registrati sugli sviluppi di calci d’angolo e di un rigore. A livello di singoli devo porre l’accento sulla prestazione di Capello che ho dovuto inventare nel ruolo di mezzala che ha ricoperto molto bene. Lo ha fatto con le sue caratteristiche ma per mole di corsa e giocate può fare qualsiasi cosa in categoria".

Vincere a Pontedera non è un’impresa semplice ed il tecnico degli apuani ne è ben consapevole: "A mio avviso è una vittoria pesantissima che ci consegna, a prescindere da tutto, il terzo posto. Le aspettative nei nostri confronti sono alte da inizio anno ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno: 34 punti all’attivo rappresentano una base più che positiva da cui ripartire dopo qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie. Rimane l’insoddisfazione per le gare non portate a casa nonostante per mole di gioco meritassimo il bottino pieno che ci hanno fatto perdere terreno. Vogliamo cercare di limare quello che è girato meno per un girone di ritorno che possa regalare quelle soddisfazioni per le quali lavoriamo tutta la settimana; per noi, per la società e per i nostri tifosi sempre pronti a sostenerci".

Gianluca Bondielli