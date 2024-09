Lotta alle perdite d’acqua. Maxi operazione di Gaia

L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente le perdite idriche: per farlo il gestore Gaia sta portando avanti il progetto di digitalizzazione delle reti Wadis, finanziato con fondi Pnrr, in molti comuni della costa apuo versiliese. Adesso il gestore è pronto ad investire ulteriori circa 250 mila euro per ottimizzare la distrettualizzazione degli acquedotti nei comuni della costa apuana: Carrara, Massa e Montignoso.

Il presidente di Gaia Vincenzo Colle ha dichiarato: "La distrettualizzazione rappresenta un altro passo decisivo verso la modernizzazione della rete idrica locale, in grado di migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le perdite e garantire una gestione ottimale. In tutto il territorio Gaia sta perseguendo l’obiettivo di ridurre le perdite e gestire le reti in maniera sempre più sostenibile attraverso le nuove tecnologie e l’utilizzo di sistemi avanzati: operiamo i rinnovi della rete, ma ci serviamo anche dei nuovi smart meter, in via di installazione in tanti comuni. Proprio in questi giorni a Massa si sta completando la campagna di sostituzione massiva dei misuratori, quelli di ultima generazione smart meter ci consentiranno di intervenire prontamente in caso di anomalie o guasti".

“Distrettualizzare” significa suddividere la rete idrica in distretti più piccoli e facilmente gestibili, permettendo un controllo più accurato dei flussi d’acqua e una localizzazione più rapida e precisa delle perdite. Attraverso gli interventi pianificati Gaia ha previsto l’installazione di nuovi organi di intercettazione e sezionamento, l’apposizione di idrovalvole e misuratori con sistema di bypass e la sostituzione dei misuratori di portata esistenti.

Mentre nei Comuni di Carrara e Montignoso esiste già un elevato livello di distrettualizzazione che necessita di alcune operazioni di rinnovo, nel Comune di Massa, l’operazione rappresenta una novità che porterà ulteriori benefici alla gestione delle reti, che si sommano a quelli già ottenuti dopo i maxi interventi notturni eseguiti da Gaia a febbraio e maggio scorso. Dopo questi interventi, infatti, grazie ai risanamenti effettuati e ai misuratori installati, è stato possibile acquisire informazioni preziose per orientare i prossimi interventi di rinnovo e sostituzione.

Le lavorazioni di distrettualizzazione sono partiti a Massa e dureranno circa 6 mesi, proseguiranno negli altri Comuni. Dove possibile, gli interventi saranno eseguiti sempre in orario notturno, in modo da ridurre al minimo i disagi per la popolazione.