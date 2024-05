Lotta alla ’malamovida’. Maxi controlli in centro

Contrasto alla malamovida. Negli ultimi due fine settimana sono stati attuati specifici servizi di presidio e controllo delle zone del centro cittadino di Massa, in attuazione di quanto concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea. Con ordinanza del questore Santi Allegra sono stati predisposti mirati servizi interforze al fine di poter assicurare la dovuta tutela ai frequentatori delle vie e piazze del centro, ai clienti dei locali, ai residenti e ai titolari delle attività commerciali. I dispositivi sono stati realizzati da agenti della questura di Massa Carrara, con il supporto di personale specializzato della Divisione polizia amministrativa, da militari dell’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle pattuglie della Polizia municipale.

Gli operatori hanno effettuato un’attenta attività di osservazione sulle persone in transito o in stazionamento all’interno delle aree pedonali, al fine di prevenire comportamenti eccessivi, di disturbo e comunque improntati all’illegalità. Nel corso dei servizi, inoltre, è stata eseguita un’accurata perlustrazione delle zone circostanti anche per prevenire e contrastare fenomeni come lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Sono state identificate 102 persone, di cui 8 con pregiudizi di polizia, controllati 11 veicoli e 4 esercizi pubblici, uno dei quali sanzionato per mancata esposizione della tabella dei prezzi, di quella alcolemica e del precursore. Per altri due esercizi, invece, sono in corso accertamenti per verificare la regolarità della documentazione relativa alla valutazione dell’impatto acustico e al possesso del permesso di occupazione di suolo pubblico. Grazie anche a questa attività, non sono state registrate criticità nello svolgimento della movida notturna.