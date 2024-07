L’IMPEGNO DELLA LEGA

A sollecitare l’impegno del Governo per le aree Sin e Sir apuano è l’onorevole della Lega, Andrea Barabotti, che ha presentato un ordine del giorno al disegno di legge Coesione per il rifinanziamento delle bonifiche. "Barabotti ha già interrogato il Governo nei mesi scorsi ricevendo rassicurazioni, e oggi con l’ordine del giorno – sottolinea il consigliere comunale Filippo Frugoli - si chiede l’impegno al Governo di aggiornare e rifinanziare l’Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica del Sin di Massa e Carrara. Un importante passo avanti".