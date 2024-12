Lilt centra la missione ’Nastro rosa’: "Prevenzione nelle fasce a rischio"

Sono 71 le donne di età compresa tra i 22 e i 45 anni sottoposte ad una visita clinica con ecografia mammaria, a 12 di queste sono stati individuati noduli o micronoduli, alcuni già noti, a 4 under 40 è stato consigliato un approfondimento clinico. Sono questi i dati emersi dalla campagna promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) in occasione del mese ’rosa’ di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Le visite sono state effettuate negli ambulatori della sede dell’Associazione Provinciale di Massa-Carrara. Questa iniziativa si inserisce nella più ampia campagna nazionale ’Lilt for women’ con cui ogni anno l’associazione inv ita le donne di qualsiasi età a divetare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe: perché la prevenzione come stile di vita, è la scelta giusta per la vita. Questa scelta è stata suggerita dal fatto che un discreto numero di nuove diagnosi di tumore mammario interessano donne per cui non è ancora previsto l’inserimento negli esami di screening istituzionali e l’intento era anche quello di diffondere la cultura dell’autopalpazione, e l’osservazione del seno tra le giovani donne. Con oltre 56mila nuove diagnosi nel 2023, il cancro al seno si è confermato il tumore femminile più frequente in Italia, rappresentando il 30% di tutte le neoplasie nelle donne e la prima causa di morte nella fascia di età compresa tra i 35 e i 50 anni. Mentre alcuni fattori di rischio, come l’età, la storia riproduttiva e la familiarità, non sono modificabili, uno degli obiettivi principali della campagna Nastro Rosa è sensibilizzare le donne sui fattori di rischio, modificabili grazie a una maggiore consapevolezza e corretta informazione.

Le visite ambulatoriali a Massa Carrara sono state possibili anche grazie alla disponibilità dei medici che sono intervenuti a titolo completamente gratuito: il dottor Fabrizio D’Alessandro, la dottoressa Valentina Morigoni, il dottor Eumene Lazzoni, il dottor Gianni Baldetti e il dottor Duilio Francesconi. "La prevenzione mammaria in età compresa tra i 20 e i 45 anni è essenziale per promuovere una diagnosi tempestiva e migliorare la prognosi – commenta il dottor D’Alessandro – Questa fascia d’età rappresenta una fase cruciale, in cui i tumori al seno tendono a essere più rari, ma spesso più aggressivi se diagnosticati. Anche se la mammografia di routine non è indicata per tutte le donne in questa fascia di età, un approccio personalizzato e controlli clinici periodici possono fare una grande differenza nella salute a lungo termine.

"Per una diagnosi precoce – conclude il medico – la prevenzione si basa su l’autopalpazione che è fondamentale per imparare a conoscere la struttura del proprio seno ed a identificare eventuali anomalie (noduli, cambiamenti cutanei, secrezioni), una visita senologica ogni 1-3 anni per donne senza fattori di rischio, l’ecografia mammaria e mammografia precoce (solo in casi selezionati)". L’attività di prevenzione continuerà, a regime ridotto, tutto l’anno. Per prenotare una visita agli ambulatori di via Democrazia 19b a Massa contattare il numero 0585488280 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).