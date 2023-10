’Letture da brividi’. Evento per i bimbi

In occasione di halloween la biblioteca civica Lodovici di piazza Gramsci organizza ‘Letture da brividi’, uno spazio letterario dedicato alle letture spaventose. L’appuntamento con i testi a tema Halloween per i ragazzi è per lunedì 30 ottobre a partire dalle 16,30 nella sala di piazza Gramsci dedicata ai ragazzi. A leggere le storie di paura con mostri, fantasmi e creature horror ci saranno i ‘Volontari lettori della biblioteca’, che sceglieranno testi adatti a bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni. Un modo diverso per trascorrere la giornata dedicata a ‘dolcetto scherzetto’, ma anche una maniera per conoscere storie di paura e nuovi autori per gli amanti del genere. Nell’occasione saranno presentati alcuni volumi disponibili al prestito editi da Pelledoca, una casa editrice per ragazzi specializzata in thriller, noir e mistero. L’ingresso è libero. Per info 0585 64,14,31, mail a [email protected]