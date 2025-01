L’elenco dei lavori e le priorità

Ancora molto il lavoro per la sistemazione degli impianti sportivi. Lo stato di diverse strutture cittadine è stato illustrato dall’assessore Lara Benfatto (nella foto), intervenuta nella commissione Sport presieduta da Silvia Barghini. Nel punto della situazione fatto dall’assessore su alcune criticità c’è il palazzetto dello sport di Avenza. Proprio sul palazzetto l’assessore ha confermato un ulteriore intervento sul tetto per ovviare i noti episodi d’infiltrazione, oltre a una perizia sui pannelli solari installati per verificarne l’eventuale funzionamento e messa in sicurezza.

Lavori in corso anche alla palestra Dogali, dove è attualmente in fase di aggiornamento la sistemazione completa dell’impianto elettrico, così come previsto dalle normative. Andando poi alla zona costiera, proseguono anche i lavori alla Caravella a Marina, mentre il campo di tennis e padel del Club Nautico ha ricevuto una proroga di utilizzo al 31 dicembre. Stessa proroga anche per il campo sportivo di Fossone. I campi da tennis alla Doganella saranno dati in concessione, così come stabilito da una delibera comunale, al concessionario che in fase di gara potrà garantire un reale progetto di riqualificazione con all’interno anche la messa in sicurezza.

E’ invece terminata la concessione del centro Endas ‘Isoppi’, scollegato dalla tensostruttura vicina che ha una gestione separata. Per il circolo, come ha spiegato l’assessore, sono in corsi riflessioni se nel prossimo avviso di gara il bando possa mantenere la destinazione sportiva oppure se spostarsi su un eventuale utilizzo per il terzo settore. "Ci sono varie situazioni da approfondire ulteriormente sul territorio - ha ricordato Benfatto - e il percorso sarà aggiornato anche dalle varie perizie che stiamo ricevendo in questo periodo, che daranno un valore economico agli adeguamenti futuri".

Daniele Rosi