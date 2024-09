Le navi del lusso a Cannes. Lo yacht da 67 metri di Tisg in passerella

The Italian Sea Group vara il nuovo superyacht Adm 67 della flotta Admiral. Lo yacht raggiunge ben 67 metri di lunghezza e nasce dalla collaborazione tra il centro stile di The Italian Sea Group, che firma il design delle linee esterne unitamente al layout interno, e il designer inglese Mark Berryman, cui si deve il concept stilistico degli interni, realizzato da Celi 1920, ebanisteria del gruppo.

"Questo superyacht è caratterizzato da un’estetica con uno stile forte e deciso, quasi maschile, con proporzioni eleganti e raffinati dettagli che esprimono armonia e audacia, come tutta la flotta Admiral - commenta Giovanni Costantino, Founder e ceo di The Italian Sea Group – e lo presenteremo in anteprima mondiale durante il Monaco Yacht Show dal 25 al 28 Settembre". Le linee sono scultoree e profonde ma allo stesso tempo leggere e filanti, i dettagli ricercati e disegnati con estrema cura; il bianco di scafo e sovrastruttura insieme con il nero delle ampie vetrate scandiscono e sottolineano l’architettura dell’intero yacht. Il layout degli interni, strutturato su cinque ponti, segue uno schema innovativo. "Dopo il grande successo del superyacht Admiral Life Saga consegnato nel 2019, è stato un piacere collaborare nuovamente con The Italian Sea Group a questo nuovo progetto - aggiunge l’architetto Mark Berryman -. Il brief originale era di avere interni ed esterni dalle linee pulite e contemporanee, con un forte carattere identificativo dell’armatore". Il concept è un nuovo rapporto tra spazio interno ed esterno, con zone ibride versatili e adattabili alle esigenze di ospiti, orari e condizioni meteo. Grandi pareti vetrate a tutta altezza cambiano la percezione dell’ambiente, dando l’opportunità di sentirsi al contempo all’interno e all’esterno, per una esperienza in mare che non ha eguali su altri yachts. Ampi portelloni e balconi abbattibili rappresentano un valore aggiunto, aumentando la superficie disponibile e creando zone dedicate a specifiche funzioni, dall’attività fisica all’aperto al relax totale sugli ampi sunpads, al comodo accesso al mare e ai diversi watertoys.